تاريخ "مثير" للمباريات الافتتاحية في كأس العالم

14 فوزاً في المباريات الافتتاحية لبطولة كأس العالم

*استضافت الأوروغواي بطولة كأس العالم 1930، لكنها لم تلعب المباراة الافتتاحية التي جمعت فرنسا والمكسيك وشهدت فوز الديوك الفرنسيين (4-1).*وفي كأس العالم 1934 والتي استضافتها إيطاليا، خاض المنتخب الإيطالي المباراة الافتتاحية أمام الولايات المتحدة الأمريكية وفاز باللقاء بنتيجة كبيرة قوامها (7-1).*واستضافت البرازيل بطولة كأس العالم 1950، وخاضت المباراة الافتتاحية أمام المكسيك وفازت بها بنتيجة (4-0).*وفي كأس العالم 1954 أقيمت مباراتان افتتاحيتان بنفس التوقيت، الأولى فاز بها البرازيل على المكسيك (5-0)، وفي المباراة الثانية فازت يوغوسلافيا على فرنسا (1-0).*واستضافت السويد مونديال 1958، وأقيمت المباراة الافتتاحية بين منتخب السويد والمكسيك وشهدت فوز مستضيف البطولة بنتيجة (3-0).*وأقيمت بطولة كأس العالم 1962 في تشيلي، وأقيمت أربع مباريات في البطولة باليوم الأول، وكان التركيز فيها على المنتخب المستضيف تشيلي الذي فاز على سويسرا (3-1)*وتمكنت إسبانيا من استضافة مونديال 1982، وجمعت المباراة الافتتاحية بين الأرجنتين وبلجيكا، وشهد اللقاء فوز بلجيكا بهدف دون رد.

*وفي مونديال 1990 بإيطاليا جمعت المباراة الافتتاحية بين منتخبي الكاميرون والأرجنتين، وشهدت فوز الكاميرون بهدف دون رد.

*واستضافت أمريكا مونديال 1994، وأقيمت المباراة الافتتاحية بين ألمانيا وبوليفيا، وفاز الألمان باللقاء بهدف دون رد.

*وأقيم مونديال 1998 في فرنسا، وجمعت المباراة الافتتاحية بين البرازيل وإسكتلندا، وفازت البرازيل بهدفين مقابل هدف.

*واستضافت دولتا اليابان وكوريا الجنوبية مونديال 2002، وأقيمت المباراة الافتتاحية بين فرنسا والسنغال، وفازت السنغال بهدف دون رد.

*وجمعت المباراة الافتتاحية في مونديال 2006، بين منتخب ألمانيا مستضيف البطولة ومنتخب كوستاريكا، وفاز فيها أصحاب الأرض بنتيجة (4-2).

*وأقيم مونديال 2014 في البرازيل، وفاز منتخب السامبا على كرواتيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

*واستضافت روسيا مونديال 2018، وفاز منتخب الدب الروسي على المنتخب السعودي بخماسية نظيفة.

7 مباريات انتهت بالتعادل في افتتاح كأس العالم