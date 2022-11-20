انت الان تتابع خبر قسد السورية تحذر من "فاجعة كبرى" بسبب العملية التركية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي تغريدةً على تويتر قال، مظلوم عبدي، إن "القصف على مناطقنا الآمنة يهدد المنطقة برمتها"، مضيفاً: "هذا القصف ليس لصالح أي طرف.

وفي السياق أكد بذل الجهود "كي لا تحدث فاجعة كبرى، ولكن إن صارت الحرب، سيتأثر الجميع بنتائجها، فالهجمات لن تكون محدودة في مناطقنا التي تتعرض الآن لقصف عدواني همجي".



القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية دعا الأهالي "الالتزام منازلهم والالتزام بتوجيهات قوى الأمن".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية في إقليم كوردستان وشمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة في وقت متأخر من ليل الأحد (20 تشرين الثاني 2022).

وقالت إن "العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس".

وقصفت الطائرات الحربية التركية عدة مناطق من مدينة كوباني في روجآفا وإقليم كوردستان.



وأفادت مصادر محلية، بأن الطائرات الحربية التركية قصفت حي كاني كوردان، وغابة كوباني، وطريق جرابلس، وقرية حلنج وقرية بلونية في الشهباء ومحيط عين عيسى.

وقال مدير المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، في تغريدة على تويتر: "كوباني المدينة التي هزمت داعش تتعرض لقصف من طائرات الاحتلال التركي، بالإضافة إلى قرية ظهير العرب التي يسكنها نازحو رأس العين الذين نزحوا قسراً بسبب الاحتلال التركي عام 2019".

وأضاف أن "طائرات الاحتلال التركي قصفت قرية البلونية المكتظة بنازحي عفرين الذين نزحوا قسراً منها عام 2018".

ونوه في تغريدته إلى أن "الغارة الجوية التركية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق في تل غزال (ريف تل أبيض الشرقي) وتل رفعت وزركان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".

كما قصفت صباح اليوم الأحد، طائرات حربية تركية مناطق في إقليم كوردستان.

كما أن الطائرات الحربية التركية قصفت بعض المناطق في جبال قنديل وآسوس وبرادوست.