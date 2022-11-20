انت الان تتابع خبر وفاة إعلامي مصري بارز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونعت إذاعة الأغاني بالراديو المصري عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" الإعلامي الراحل في منشور لها قالت فيه: "بمزيد من الأسى تنعى أسرة إذاعة الأغاني الأستاذ المحترم ولاء عسكر نائب رئيس الإذاعة المصرية المشرف العام على إذاعة الأغاني.. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وأسكنه جنتك برحمتك، ونسأل الله أن يلهم أهله وأسرته وذويه الصبر والسلوان".



ونعى عدد من الإذاعيين والإعلاميين بالتليفزيون المصري الإعلامي الراحل، واصفين وفاته بالخبر المؤلم.