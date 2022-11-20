شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات اللجنة العليا للتعويضات وفقا للقانون المقدم من الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، تقرير اللجنة تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن، لجنـة الإسكان، ومكتب لجنة الخطة والـموازنة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 .

وتنص المادة رقم 1 من مشروع القانون المقدم من الحكومة وفقا لما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة، أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.