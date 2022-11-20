قادة وزعماء العالم يتوافدون على الدوحة للمشاركة في حفل افتتاح مونديال كأس العالم



بدأ قادة وزعماء العالم في التوافد على الدوحة، للمشاركة في حفل افتتاح مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستضيفها قطر، الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والذي يستمرّ حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.



وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وصل السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني إلى الدوحة، لحضور مراسم افتتاح كأس العالم.



كما وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، إلى العاصمة القطرية، للمشاركة في هذا الحفل الذي تشهده أول دولة عربية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية.



وهذه هي المرة الرابعة التي يلتقي فيها الرئيس الجزائري بأمير قطر خلال العام الجاري.



وشارك أمير قطر في حفل افتتاح ألعاب البحر المتوسط التي جرت في وهران غربي الجزائر في يونيو/حزيران الماضي.



ووصل أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة، السبت، لحضور حفل بطولة كأس العالم.





ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية، فقد وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.



كما يتوجه الأحد، ممثل أمير الكويت، ولي العهد إلى قطر، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.



وخلال "الندوة التركية القطرية حول اكتساب العلامة الوطنية" التي نظمتها رئاسة الاتصال التركية، يوم السبت، في الدوحة، وخيمت عليها أجواء المونديال، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، في كلمة متلفزة، إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيشارك، الأحد، في الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.



ومن أمريكا الجنوبية، وصل إلى الدوحة نائب رئيس جمهورية الإكوادور ألفريدو بوريرو لتمثيل بلاده في حفل الافتتاح، في استاد البيت شمالي قطر.





حيث يواجه المنتخب القطري نظيره الإكوادوري في المباراة الافتتاحية، وتختتم فعاليات البطولة الدولية التي تقام لأول مرة على أرض عربية، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني القطري.



وتتوقع قطر حضور أكثر من مليون مشجع إلى البلاد خلال المونديال، على مدار البطولة التي تستمر 29 يوماً، وتشهد مشاركة 32 من أبرز منتخبات العالم.

(وكالات)