شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. مانشستر يونايتد يصدر أول قرار له ضد رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أول قرار له أمام نجم الفريق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بشأن موقفه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق ذلك فقد كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عن أول قرارات مانشستر يونايتد ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يأتي ذلك بعد المقابلة التي جمعت بينهما خلال الفترة الأخيرة.

سبب غضب مانشستر يونايتد من رونالدو

ويعود غضب مانشستر يونايتد من كريستيانو لأن الأخير ظهر في مقابلة مطولة مع هذه الفتاة سترىظ، وانتقد فيها إدارة النادي، والمدرب الحالي والسابق للفريق، وكذلك بعض اللاعبين السابقين.

وقال رومانو عبر حسابه على تويتر، إن مانشستر يونايتد يدرس إصدار تعليمات لرونالدو بعدم العودة إلى مقر تدريبات النادي بعد كأس العالم.

وأضاف رومانو أن مانشستر يونايتد سيصدر قرارات جديدة ضد رونالدو في الأيام القادمة، علمًا أن عقد الدون ينتهي في نهاية الموسم الجاري.