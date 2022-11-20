شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..اقتصادية البرلمان تناقش نشاط جهاز تنمية التجارة الداخلية بحضور رئيس الجهاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين لها غدا الأحد بحضور رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لمناقشة إنجازات جهاز تنمية التجارة الداخلية في الفترة الأخيرة، والمشروعات التي يشرف عليها إلى جانب متابعة أداء المناطق اللوجستية التي أنشأها الجهاز ودورها في تنمية التجارة الداخلية.

كما تتابع اللجنة ما تم في مجال تحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وكذلك متابعة إنجازات الجهاز في تطوير الأسواق الداخلية إلى جانب دور الجهاز بشأن تطوير إمكانية إتاحة منتجات عالية الجودة للمستهلك بأسعار منخفضة وبمعايير صحية عالمية، وما حققه الجهاز في مجال تطوير هياكل التجارة الداخلية.