بريطانيا تمد أوكرانيا بأسلحة متطورة

وعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بإمداد أوكرانيا أسلحة متطورة تتضمن 125 مدفعًا مضادًا للطائرات وتكنولوجيا دفاع جوي أخرى أثناء قيامه بزيارة غير معلنة تعد الأولى له إلى العاصمة الأوكرانية المغطاة بالثلوج لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتأتي حزمة الدفاع الجوي، التي تقدرها بريطانيا بـ50 مليون جنيه إسترليني (60 مليون دولار)، في الوقت الذي تقصف فيه روسيا شبكة الكهرباء في أوكرانيا والبنية التحتية الرئيسية الأخرى من الجو، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع لملايين الأوكرانيين مع اقتراب برد الشتاء القارس.

1000 صاروخ مضاد

وتتضمن الحزمة رادارًا وتكنولوجيا أخرى لمواجهة الطائرات بدون طيار المتفجرة التي قدمتها إيران، والتي استخدمتها روسيا ضد أهداف أوكرانية.

ويأتي هذا بالإضافة إلى تسليم أكثر من 1000 صاروخ مضاد للطائرات أعلنت بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر،