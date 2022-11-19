هجوم داعشي يسقط 4 عسكريين بالعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بمقتل 4 عناصر من الجيش إثر هجوم لعناصر داعش في محافظة كركوك.

ونقل موقع «السومرية نيوز» العراقي عن المصدر قوله: »إن عناصر داعش أقدمت فجر أمس، على شن تعرض على الجيش العراقي ضمن قضاء الدبس في محافظة كركوك».

وأضاف «إن التعرض أسفر عن مقتل 4 جنود من الجيش العراقي»، لافتا إلى أن عناصر داعش الإرهابية أقدمت على سرقة أجهزة النداء وهواتف الجنود وأسلحتهم.

وأشار المصدر إلى أن قائد عمليات المقر المتقدم توجه إلى مكان الحادث، وقاد عملية عسكرية تفتيشية بحثا عن العناصر الإرهابية.