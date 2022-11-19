كسوة شتوية سعودية للأسر السورية والفلسطينية

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يأتي ذلك، في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجا في الأردن.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجا في الأردن، بواقع 2,899 قسيمة شرائية في محافظتي عجلون وجرش الأردنية، تتيح للمستفيد شراء الكسوة الشتوية حسب اختياره من المتاجر المعتمدة.يأتي ذلك، في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجا في الأردن.

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