750 طفلا فلسطينيا يتعرضون للتعذيب في السجون

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وذكر التقرير الصادر عن نادي الأسير الفلسطيني بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف اليوم (الأحد)، «إن عدد الأسرى الأطفال في سجون إسرائيل يبلغ اليوم نحو 160 طفلا».وأوضح التقرير أن من بين المعتقلين ثلاث فتيات قاصرات، جميعهن من الضفة الغربية، فيما أن من بين الأطفال المعتقلين 5 رهن الاعتقال الإداري.
واعتبر التقرير أن نسبة عمليات الاعتقال ضد الأطفال الفلسطينيين «لا تعكس فقط السياسة الممنهجة والثابتة للاحتلال في استهدافهم، وإنما تشكل الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال عمليات الاعتقال عاملا مهما في قراءة مستواها».
وحسب التقرير، فإنه منذ مطلع العام الحالي رغم أن نسبة الاعتقالات بين صفوف الأطفال لا تعتبر الأعلى مقارنة مع السنوات القليلة الماضية «إلا أن مستوى عمليات التنكيل المرافقة كانت من السنوات الأكثر تنكيلا منذ أواخر عام 2015».
وأضاف، أن الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال تظهر أن غالبيتهم «تعرضوا لشكل أو أكثر للتعذيب الجسدي والنفسي، عبر أدوات وأساليب ممنهجة، منافية للقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل».
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