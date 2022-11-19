فرنسا ترفض قبول 123 لاجئا

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وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان لمجلس الدولة في باريس، إن 123 من اللاجئين وصلوا إلى ميناء طولون في جنوب فرنسا، الأسبوع الماضي، تم إبعادهم بعد عمليات التفتيش وفحص حالاتهم، ولم يسمح لهم بالخضوع لإجراءات الحصول على اللجوء.وقد أعلن قبل أيام قليلة أن إعادة المهاجرين المرفوضين يجب أن تنظم مع البلدان الأصلية، التي تنطلق منها السفن في أسرع وقت ممكن.
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