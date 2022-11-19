شكرا لقرائتكم خبر فرنسا ترفض قبول 123 لاجئا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة «لو فيجارو» أن باريس رفضت 123 لاجئا من أصل 234 شخصا كانوا على متن سفينة الإنقاذ «أوشن فايكنج»، التي أصبحت تمثل مأزقا سياسيا بسبب سياسة الهجرة الجديدة في إيطاليا.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان لمجلس الدولة في باريس، إن 123 من اللاجئين وصلوا إلى ميناء طولون في جنوب فرنسا، الأسبوع الماضي، تم إبعادهم بعد عمليات التفتيش وفحص حالاتهم، ولم يسمح لهم بالخضوع لإجراءات الحصول على اللجوء.

وقد أعلن قبل أيام قليلة أن إعادة المهاجرين المرفوضين يجب أن تنظم مع البلدان الأصلية، التي تنطلق منها السفن في أسرع وقت ممكن.