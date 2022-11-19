شكرا لقرائتكم خبر اليابان تدعو إلى الوحدة الدولية ضد روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن المجتمع الدولي يجب أن يواصل العمل معا للضغط على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، عقب سلسلة من القمم الإقليمية في جنوب شرق آسيا.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن كيشيدا قوله للصحفيين، أمس، بعد منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك، إن عددا من القضايا كان محورا رئيسيا لاجتماعاته في الأيام الأخيرة.

وتابع كيشيدا، «يجب الإبقاء على التعاون الدولي للتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا وتوسيع هذا التعاون.. وفي قمة مجموعة العشرين، حيث كانت روسيا حاضرة، انتقد كل الأعضاء تقريبا بشدة الحرب الأوكرانية».