اليابان تدعو إلى الوحدة الدولية ضد روسيا

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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن كيشيدا قوله للصحفيين، أمس، بعد منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك، إن عددا من القضايا كان محورا رئيسيا لاجتماعاته في الأيام الأخيرة.وتابع كيشيدا، «يجب الإبقاء على التعاون الدولي للتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا وتوسيع هذا التعاون.. وفي قمة مجموعة العشرين، حيث كانت روسيا حاضرة، انتقد كل الأعضاء تقريبا بشدة الحرب الأوكرانية».
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