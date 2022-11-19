شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "صناعة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن نقص خامات ومستلزمات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها، غدا الأحد، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب مجاهد نصار، بشأن استمرار أزمة نقص خامات ومستلزمات الإنتاج منذ صدور تعليمات البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، وتأخر الإفراج الجمركي، وتأثير ذلك على تشغيل وعمل المصانع وإنتاجها.

كما يناقش الاجتماع طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد حمدي موسى، بشأن مخالفة هيئة التنمية الصناعية للتعاقد الذي تم مع المستثمرين بالمنطقة الصناعية الرابعة بقويسنا - محافظة المنوفية في توصيل كافة المرافق إلى مصانعهم ومنها كابلات الكهرباء، إلا أن الشركة المنفذة لتوصيل الكهرباء اقتصرت على توصيلها للمحولات فقط دون خطوط الكهرباء إلى المصانع والتوسعة لمحطة الصرف الصحي بهذه المنطقة.