شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب يهنئ اللواء سيف الإسلام بتجديد الثقة برئاسة حزب مصر بلدي... وتيسير مطر يوجه رسالة شكر للصحافة والإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية رسالة شكر وتقدير لجميع الصحفيين والإعلاميين المتابعين لنشاط تحالف الأحزاب المصرية.

وأعلن تيسير مطر خلال اجتماع تحالف الأحزاب المكون من 42 حزبا سياسيا أن جميع قيادات وأعضاء التحالف يقدرون الدور الهام الذي يقوم به رجال الصحافة والإعلام في نقل نشاط التحالف للرأى العام.

وفي سياق متصل هنأ المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية خلال اجتماعه اليوم برئاسة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف اللواء سيف الإسلام عبدالباري بتجديد الثقة برئاسة حزب مصر بلدي لمدة 4 سنوات.

وأعلن رؤساء الأحزاب السياسية الأعضاء بالتحالف أن تجديد الثقة باللواء سيف الإسلام رسالة تقدير من أعضاء الحزب له متمنين له التوفيق والنجاح.