شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعد تقريرا بعنوان "قمة المناخ.. الحلول المناخية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا مصور بعنوان "قمة المناخ.. الحلول المناخية"، جاء فيه أن مؤتمر cop27 يسعى لإيجاد حلول للحد من أزمة المناخ التي ستغير حياة شعوب العالم، مثل تخضير الميزانيات الوطنية أو المدن المستدامة والنقل المستدام وإدارة النفايات وبدائل البلاستيك، خاصة الحلول المنبثقة من القطاع الخاص والشركات الناشئة للتعامل مع تغير المناخ.

ولفت التقرير الى أن يوم الحلول يخلق مساحة لتبادل أفضل الممارسات واستخلاص الدروس المستفادة، بهدف اثبات الصلة بين الحلول المبتكرة والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخى، مشيرا الى أن اليوم يشمل الإطلاق الرسمي لمبادرة رئاسة الدورة 27 لمؤتمر الأطراف "surge"، والإطلاق الرسمي لمبادرة 50 لإعادة تدوير 50 % من نفايات أفريقيا بحلول 2050 .