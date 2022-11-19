انت الان تتابع خبر بالفيديو: افتتاح مشروع توسعة مصفى الشنافية في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المشروع سينطلق بالتوسعة عبر إضافة وحدة تكرير جديدة سعة 70 الف برميل في اليوم

قيمة مشروع توسعة مصفى الشنافية تبلغ 125 مليون دولار

وحدات الهدرجة والتكرير والوحدات التكميلية تحتاج الى تخصيصات أخرى بحدود 675 مليون دولار



اكمال المشروع سيسهم في تأمين المشتقات النفطية لمحافظة الديوانية والمحافظات الأخرى

سيوفر المشروع فرص عمل خلال مدّة الإنشاء بحدود 2000-5000 فرصة مباشرة أو غير مباشرة

سيستقر المشروع على توفير 3000 فرصة عمل دائمية بعد اكتماله