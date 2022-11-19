انت الان تتابع خبر إنتقال ثلاثة كواكب إلى هذا البرج يجعله الأكثر حظاً لهذا الأسبوع! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يسجّل هذا الاسبوع أحداثا فلكية مهمّة جدا بحسب العالمة جاكلين عقيقي.

الحدث الأبرز هو وجود كوكب الزهرة أي كوكب الشهرة، المال، الحظّ والحبّ في القوس. فتشعر مواليد الأبراج النارية (الحمل الأسد والقوس) بتحسّن في الأوضاع العاطفية والعائلية وبمناخ إيجابي جديد على كافّة الأصعدة.



فترة مهمّة جدا قد تحمل الى هذه المواليد حبّا مفاجئا او عشقا غير إعتيادي، فتسمع كلام الإطراء وتشعر بإستمرار جاذبيتها وسحرها كما يسطع نجمها وتزداد شعبيتها أو تعقد صداقة مميّزة وترى الحبّ من منظار آخر. إنّها فترة مليئة بالمصالحات والتسويات.

إنتقال الشمس من برج العقرب المائي الى برج القوس الناري يعني أيضا أسبوع مهمّ جدا لمواليد برج القوس يضعها في الصفوف الأمامية، بالإضافة الى القمر الجديد يومي الخميس والجمعة في القوس، ممّا يؤدّي إلى بدايات جديدة على مختلف المستويات بسبب مهاراتها وقدراتها الفكرية والجسدية.

تكثر نشاطات القوس ويحرز نتائج إيجابية. يستقطب الفرص ويأتي حكمه على بعضها ممتازًا، فيدرك أهميّة بعض العمليات المهنية والمالية، ويسرع في إنجازها قبل فوات الأوان. عاطفياً، يتمتّع بسحر منقطع النظير ويجد نفسه محاطًا بالمعجبين والأحبّاء الذين يعبّرون له عن اهتمامهم وحبهم.

كوكب عطارد إنتقل أيضا إلى القوس، مما يجعل مواليد هذا البرج تنطلق وتفاوض بشأن بعض المكتسبات.

كما تسمح لها بالتعاطي مع جهات فاعلة والتواصل بصورة عذبة وجذابة مع الأطراف المعنية لتحقيق الطموحات أو لجذب الناس، كما يسهّل التواصل والقضايا القانونية العالقة.

قد تباشر هذه المواليد بعملية تدريب او تنشغل بشؤون مالية وتفتح أمامها بعض الأبواب التي لم تخطر ببالها.

بالإضافة الى برج القوس، تطال هذه الايجابيات كلّ من مواليد الحمل والأسد.

بالنسبة الى تنقّلات القمر، تسيطر على الاجواء الفلكيّة أحداث كثيرة وبارزة بحيث يسجّل يوم السبت وجود القمر في العذراء الترابي، ممّا يعني الكثير من الربح والانتصار بانتظار مواليد الأبراج الترابية.

ينتقل القمر الى الميزان الأحد والإثنين، فتكون تأثيراته جيّدة جدا على كل من مواليد الجوزاء، الميزان والدلو.

القمر في العقرب المائي الثلاثاء والاربعاء ويحمل معه الكثير من التأثيرات الإيجابية لكلّ من مواليد السرطان، العقرب والحوت.

ننهي الأسبوع مع إنتقال القمر الجديد الى برج القوس الترابي فتنعم مواليد الأبراج النارية بالإرتياح والحماس.