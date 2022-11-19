شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان النواب" تجتمع غدا بالمجلس القومى لمتابعة الاستراتيجية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، 3 اجتماعات، على مدار الأسبوع الجاري، تبدأ غدا الأحد، بدعوة المجلس القومي لحقوق الانسان بكامل تشكيلة برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس وأعضاءه، وذلك لمتابعة خطة المجلس في تنفيذ اهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وكذلك الاطار العام للتقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان.

فيما تعقد الاجتماع الثاني، عصر يوم الاثنين الموافق 21 من نوفمبر 2022، وذلك لمناقشة موضوع طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين طارق رضوان ، ماهيتاب محمد عبدالهادى، بشأن عدم إنشاء وحدة لحقوق الانسان بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بينما تستعرض الثلاثاء، الشكاوى وطلبات العفو والردود الواردة للجنة.

يذكر أن مجلس النواب، يستأنف جلساته غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ليناقش خلال جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.