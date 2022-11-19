شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يواصل فعالياته بالمحافظات.. توزيع بطاطين على الأسر البسيطة أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فى محافظة القاهرة، نظمت أمانة مدينة بدر، فاعلية محو الأمية بالتعاون مع "هيئة محو الأمية وتعليم الكبار"، ضمن مبادرة فاعليات "أنت عظيمة" من منطلق مسئولية الحزب فى المشاركة المجتمعية برفع الوعى التعليمى والثقافى ضمن "خطة مصر 2023"، حيث تم توزيع الدارسين على عدد عشرة فصول بالأمانة بشكل متناسب فى معظم أحياء المدينة، وذلك خلال مرحلتين الأولى "دورة أكتوبر 2022" والثانية: "دورة يناير 2023"، وتضمنت المرحلة الأولى من "دورة أكتوبر" لمحو الأمية تمت بعدد أربعة فصول بواقع (100) دارس فى كل فصل (25)، وأما الدورة الثانية: وهى "دورة يناير 2023" فهى مستمرة حتى يتم تحديد موعد الامتحان من قبل "هيئة محو الامية وتعليم الكبار".

وفى محافظة الجيزة، أطلقت أمانة مركز أطفيح، القافلة الطبية المجانية رقم 340 لخدمة أهالى قرية منيل السلطان قبلى فى تخصصات الأطفال والرمد والباطنة والجهاز الهضمى والتحاليل طبية، وذلك تفعيلًا للتعاون الملموس فيما بين الحزب ووزارة الصحة.

كما واصلت أمانة مركز أوسيم، تنفيذ مبادرة "هنتعلم" التى أطلقتها أمانة الحزب بالمركز بإطلاق ثانى فاعليات المبادرة بقرية بشتيل وذلك من خلال ثانى محاضرات المبادرة على مستوى القرية لمادة الكيمياء للصف الثالث الإعدادى ضمن سلسلة محاضرات مجانية أطلقتها أمانة الحزب بأوسيم.

كما تواصل أمانة قسم إمبابة، تقديم مجموعات التقوية المجانية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة وفى كافة المواد الدراسية، بمقر أمانة الحزب بميدان التروللى.

كما احتفلت أمانة مركز أبو النمرس، بتخريج دفعة جديدة من فصول محو الأمية التى تنفذها أمانة الحزب بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

واستعدادًا لموسم الشتاء والأمطار، أطلقت الحزب بالهرم حملة عزل وتغطية أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء خوفًا على المواطنين والأطفال بمناطق الهرم.

وفى محافظة قنا، بدأت أمانة مركز أبو تشت، تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية والغير قادرين، حيث تم توزيع 2000 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع قرى المركز، حيث تم توزيع 200 بطانية كمرحلة أولى بقرى المركز للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وسيتم توزيع البطانين على 5 مراحل متتابعة وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالأمر لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

وفى محافظة بورسعيد، نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، ندوة عن الدور المجتمعى للمرأة المصرية وأثر التغيرات المناخية على المرأة، وذلك بحضور لفيف من القيادات النسائية فى المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية، بدأت الندوة بالسلام الوطنى، واستعرض خلال الندوة، الأنشطة التى قامت بها أمانة المرأة بالمحافظة منذ انطلاق مبادرة (أنتِ عظيمة) بتعليمك وتنظيمك وعملك من فتح فصول محو أمية، عمل ندوات لتنظيم الاسرة والصحة الإنجابية للحد من الزيادة السكانية، عمل ورش لتعليم الخياطة والهاند ميد وإعادة الاستخدام المخلفات لإنتاج منتج نهائى يعاد استخدامه مرة أخرى.

كما نفذت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، المرحلة الأولى من الخطة التدريبية للكوادر الحزبية وذلك لهيئات مكاتب أقسام بورفؤاد أول وبورفؤاد ثان والعرب والجنوب، والتى شملت برنامج تدريبى متكامل يغطى النواحى الحزبية التنظيمية والمهارات اللازمة للكادر الحزبى من خلال مجموعة من المحاضرات التفاعلية لنخبة من المحاضرين والمدربين بمكتبة مصر العامة فى الفترة من السبت 12 نوفمبر وحتى الأربعاء 16 نوفمبر.

وفى محافظة المنوفية، أقامت أمانة مركز أشمون، معرضاً لبيع السلع الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية، بأسعار مخفضة، للمواطنين، تحت شعار "كلنا نعمل من أجل مصر"، فى قرية منشأة جريس، وشمل المعرض جميع السلع والمنتجات الغذائية والتى تلزم كل بيت من سكر وأرز ومكرونة وزيت وسمن ودقيق وجبن ومعلبات ومنظفات كما شمل المعرض الورقيات وأيضا اللحوم المجمده وأيضا المفروشات إضافة لقسم خاص بالبطاطين تنفيذا لمبادرة الحزب "شتاء دافئ"، وذلك بأسعار مخفضة، كما شهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين منذ بداية المعرض ونال إعجاب الأهالى من حيث جودة المعروضات والأسعار.

كما أقامت أمانة العمل الجماهيرى بمدينة منوف، معرضاً لبيع السلع الأساسية والتموينية، بأسعار مخفضة للمواطنين فى الوحدة الحزبية بقرية العامرة، وشهد المعرض حضورا كثيفا من أهالى القرية والقرى المجاورة.

كما أقامت أمانة مركز شبين الكوم، معرضاً لبيع مستلزمات الأسرة المصرية، بأسعار مخفضة، فى قرية زوير، وشمل المعرض كافة احتياجات البيت المصرى من مفروشات وأدوات منزلية للعرائس، سجاد وحصير كمبيوتر وستائر، ملابس بجميع أنواعها، الزى المدرسى، الأدوات والشنط المدرسية والسلع الغذائية وأحذية، وشهد المعرض تخفيضات خاصة للعروسة اليتيمة بنسبة 50% على المفروشات والأدوات المنزلية.

وفى محافظة المنيا، نظمت أمانة مركز مغاغة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، فى قرية أبا البلد، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات بالإضافة إلى عمل التحاليل والأشعة وصرف الأدوية اللازمة للحالات المحتاجة، وتمكنت القافلة الطبية من الكشف على 300 حالة، وتحويل 15 حالة لإجراء عمليات على نفقة الدولة، ولاقت القافلة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين.

وفى محافظة مطروح، أهدت أمانة مركز الحمام، الطالب عبد الرحمن منصور حميدة الطالب بالثانوى الأزهرى، بكرسى كهربائى متحرك، الكائن فى منطقة بنجر السكر، إسهاماً من الأمانة لمساعدة الطالب فى استكمال دراسته، وتيسيرا له فى اداء مهامه خارج منزله مما أدخل البهجة والسرور عليه وعلى الأسرة.

وفى محافظة كفر الشيخ، نظمت أمانة مركز بيلا، مراجعات تقوية مجانية، لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية، تحت إشراف نخبة من الأساتذة فى مادة الإحياء، وشهدت المراجعات إقبالاً كثيفا من الطلاب.

كما نظمت أمانة العمل الجماهيرى بمركز دسوق، ندوة تثقيفية تحت عنوان "أوعى تصدق"، لتوعية الشباب والمواطنين عن مخاطر الإشاعات التى تنال من عزيمه الشباب، وتشويه المشروعات التى قامت ومازالت تؤسسها الدولة المصرية.

وفى محافظة الإسماعيلية، كرمت أمانة قسم ثالث، أبطال أولمبياد ذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، وذلك تكريما لهم عن ما حققوه من إنجازات وميداليات أولمبية من خلال الحفل الذى أقيم لهم بجمعية التثقيف الفكرى بحى الشيخ زايد.

وفى محافظة الوادى الجديد، نظمت أمانة مركز الخارجة، ندوة تثقيفية بمركز شباب قرية "بولاق" لتعريف الطلائع والشباب بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة وأهم أنواع السياحة التى تتميز بها محافظة الوادى الجديد كسياحة الآثار والتأمل والسفارى والسياحة البيئية والعلاجية.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية لأهالى قرية "القصر" فى تخصصات الجراحة العامة والباطنية والأسنان والأطفال والجلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادى الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 105 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما نظمت أمانة مركز بلاط، ندوة تثقيفية تحت عنوان "الامراض المعدية" وذلك بمدرسة مرزوق الابتدائية بمركز ومدينة بلاط.

وفى محافظة الغربية، اختتمت أمانة شؤون الثقافة والفنون والرياضة بالمحافظة، دورى المدرسين لكرة القدم، فى مدينة طنطا، وبدأ اليوم بمباراة على المركزى الثالث والرابع وفى ختام الماراثون لعبت المباراة النهائية وأسفرت بفوز فريق أحمد عطا بدورى المدرسين ويحصل على المركز الأول وكأس البطولة، وفى نهاية اليوم تم تكريم الفرق الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى وتكريم جميع القائمين على الحدث من المدرسين والمنظمين والحكام والمعلقين الرياضيين.

كما نظمت أمانة قسم ثالث المحلة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "الأزمات الاقتصادية العالمية وتداعيتها على مصر والتصدى للشائعات"، وناقشت الندوة الإجراءات التى شهدتها مصر خلال الأيام الماضية والتى تضمنت عددا من القرارات الاقتصادية الهامة فى مقدمتها تحرير سعر الصرف الأجنبى وحصول مصر على تمويل بـ3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى ورفع سعر الفائدة.

وفى محافظة دمياط، نظمت أمانة مركز كفر البطيخ، احتفالية لتكريم الطلبة والطالبات المشاركين فى كورس اللغة الانجليزية الذى بدأ منذ شهرين واشترك بمشاركة 100 طالب وطالبة، فى الكورس من المستوى الثانى والسابع، بمحاضرة نخبة من أساتذة المادة، وشهد الحفل تكريم القائمين على القوافل الطبية المقامة بالمركز.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجاً، والغير قادرين، فى منطقة الأعصر، من خلال مرور شباب الحزب على المنازل، وفقاً لكشوف معدة مسبقاً للمستحقين.

كما أطلقت أمانة الشؤون القانونية بالمحافظة، مبادرة لتوفير الأرز البلدى، وبيعه للمواطنين بسعر مخفض، حيث استطاعت الأمانة توفير أربعة طن أرز وبيعهم للجمهور بأسعار مخفضة.

وفى محافظة بنى سويف، نظمت أمانة الصحة والسكان بمركز ببا، قافلة طبية وندوة تثقيفية عن الصحة الإنجابية، فى قرية سدس جنوب المحافظة، وتضمنت القافلة الطبية تخصصات "الباطنة والجراحة العامة والجلدية والنسا والولادة والأطفال والتخاطب والمسالك البولية"، بالإضافة إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبى عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، والتغذية السليمة للاطفال والسيدات وكبار السن، كما تضمنت أعمال القافلة توفير الأدوية والتحاليل بالمجان، وذلك وسط حضور وإقبال كبير من المواطنين بقرية سدس والقرى المجاورة لها، وفى سياق أخر، أطلقت أمانة ذوى الإعاقة بمركز ببا، مبادرة تضمنت ندوة تعريفية بقانون الإعاقة ومميزات كارت الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى مساعدة ذوى الإعاقة فى التقديم على كارت الخدمات المتكامل والحصول عليه، وذلك بقرية الضباعنة والقرى المجاورة بمجلس قروى طنسا بمركز ببا.

كما نظمت أمانة شئون العلاقات الحكومية بمركز الفشن، ندوة عن "الإنجازات والمشروعات القومية للدولة المصرية " والتى تناولت ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، بمقر الحزب بمدينة الفشن، وسط حضور كبير من أعضاء الحزب وهيئة المكتب، واستهدفت الندوة التعريف بالإنجازات القومية للدولة المصرية، والقاء الضوء على دور القيادة السياسية فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وخطة الدولة 2030، وتطرق الحديث نحو تقديم شرح مفصل لكافة المشروعات القومية وخاصة التى يتم إنشاءها بالفشن، مثل محور الفشن على النيل، وما سيحدثه من نقلة كبيرة، فى كافة القطاعات ومناحى الحياة.

وفى محافظة البحيرة، نظمت أمانة الصحة بقسم كفر الدوار، قافلة طبية مجانية للكشف عن الفيروسات فيروس سى وفيروس بى، ضمن سلسلة قوافل تجوب كفر الدوار، وشهدت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين.

كما بدأت أمانة قسم النوبارية، فى تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجاً، والغير قادرين، حيث وزعت الأمانة 200 بطانيه على بعض الأسر وذلك بقرى غرب النوبارية.

وفى محافظة أسيوط، أطلقت أمانة مركز الفتح، مبادرة طبية تحت عنوان "صحتك تهمنا"، فى قرية عرب الأطاولة، حيث تم الكشف على أمراض سرطان الثدى وكذالك قياس الضغط والاعتدال الكلوى والقياس السمعى للأطفال حديثى الولاده لتقديم الرعاية النموذجية.

كما نظمت أمانتا المرأة والصحة بمركز القوصية، بتنظيم قافلة طبية، للكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدى لمجموعة من السيدات، وفحصهن وأخذ العينات لمعرفة السيدات المصابات وتم تحويل ما يزيد عن عشر سيدات إلى الإدارة الصحية والإسراع فى علاجهن والاطمئنان عليهم.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية لتكريم الفرق الفائزة بدورى مستقبل وطن لكرة القدم فى موسمه الرابع، كما كرمت أمانة المحافظة أمناء الشباب بالمراكز والأقسام، وتم تقديم الهدايا التذكارية والجائزة المالية لفريق أمانة ثانى أسيوط الحاصل على المركز الأول بالمحافظة وفريق أمانة أبو تيج الحاصل على المركز الثانى بالمحافظة وفريق أمانة القوصية الحاصل على المركز الثالث.

وفى محافظة الإسكندرية، أطلقت أمانة قسم العامرية أول، سلسلة من معارض اليوم الواحد فى عدد من الأقسام تحت عنوان "معرض الأسرة المصرية" لبيع جميع الأدوات المنزلية والمفروشات بأسعار مخفضة تصل إلى 50%، كمساهمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا، حيث وصلت نسبة الخصم فيها إلى 50% تقريبًا وذلك بمشاركة نحو 50 تاجر، وانطلق أول المعارض بالعامرية أول، يتبعه عدد من المعارض فى باقى أقسام المحافظة، وتضم المعارض مجموعة من المنتجات، من بينها الأدوات المنزلية، والمفارش، والسجاد، والملابس، والأحذية، والستائر، وشهد المعرض إقبالاً ملحوظاً من المواطنين.

كما نظمت أمانة قسم محرم بك، قافلة طبية لأهالى أبيس، تخصصات نساء وباطنه، لتوفير الدعم الطبى والرعاية الصحية لأهالى الدائرة، وتم تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات الطبية.

كما نظمت أمانة قسم برج العرب، الدور التمهيدى لدورى شهداء آل مطير حزب مستقبل وطن، بهدف تنمية مهارات وقدرات الشباب، والحفاظ على اللياقة البدنية والروح التنافسية بينهم.

وفى محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة مدينة رأس غارب، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتميزين، وشملت تخصصات "القلب والأوعية الدموية، وجراحة مخ وأعصاب، والجلدية، وانف واذن وحنجرة، واستشارى نفسية وعصيبة، واستشارى مسالك بولية، والجراحة العامة وجراحة المناظير، وطب أطفال وحديثى الولادة، مع صرف الأدوية بالمجان، وقدمت القافلة الكشف الطبى على 1250 حالة.

كما نظمت أمانة مدينة مرسى علم، قافلة طبية مجانية، للكشف على أمراض العيون.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.