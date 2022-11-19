تفجير اسطنبول: القبض على منفّذة الهجوم و46 شخصا

اسماعيل عبد الحي - قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، الاثنين 14 نوفمبر 2022 إنه تم اعتقال الشخص الذي زرع قنبلة في شارع الاستقلال في اسطنبول، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان ونائبه فؤاد أقطاي، قالا في وقت سابق، إن "امرأة" هي المسؤولة عن الاعتداء، لكنّ وزير الداخلية لم يتحدث عن ذلك، الاثنين. واتّهم صويلو حزب العمّال الكردستاني بالمسؤولية عن الاعتداء الدامي في اسطنبول.

وقال صويلو: "وفقًا لاستنتاجاتنا، فإن منظّمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية هي المسؤولة" عن الاعتداء، معلنًا اعتقال شخص متّهم بوضع قنبلة في شارع الاستقلال.

ولقي 6 أشخاص حتفهم، وأصيب 81 آخرون، أمس الأحد، خلال انفجار هز شارع الاستقلال المزدحم والمخصص للمشاة في وسط إسطنبول في حادث قال عنه الرئيس رجب طيب أردوغان إنه نُفذ بقنبلة "وتفوح منه رائحة الإرهاب".

من جهتها قالت شرطة إسطنبول اليوم الإثنين إنها ألقت القبض على 46 شخصا فيما يتعلق بهجوم وقع في قلب المدينة، من بينهم امرأة سورية تدعى أحلام البشير يشتبه في أنها هي التي زرعت القنبلة. وأضافت الشرطة إن المرأة قالت في استجواب أولي إنها تلقت تدريبا على يد مسلحين أكراد في سوريا ودخلت تركيا عبر منطقة عفرين بشمال غرب سوريا.

وكالات