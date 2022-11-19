ولي العهد يبعث برقية شكر لملك تايلند إثر مغادرته بانكوك

بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، برقية شكر، إلى ملك تايلند مها فجيرالونجكورن برا كلاوتشاويو هوا، إثر مغادرة سموه بانكوك، بعد زيارة رسمية، قال فيها: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. مشيداً بالعلاقات وأواصر التعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والرغبة في تعزيزها بما يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم. متمنياً لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب تايلند الصديق مزيداً من التقدم والرقي".

كما بعث ولي العهد برقية شكر لرئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي الجنرال برايوت تشان أوتشا، إثر مغادرته بانكوك، بعد زيارة رسمية، قال فيها: " يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع دولتكم على رغبتنا المشتركة في تعميق التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين في المجالات كافة.

كما أود أن أهنئ دولتكم على نجاح مملكة تايلند في استضافة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC). متمنياً لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب تايلند الصديق استمرار التقدم والرخاء".