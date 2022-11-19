ولي العهد يتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية

تسلم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، شهادة الدكتوراه الفخرية، من جامعة كاسيتسارت التايلندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد، في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، رئيس جامعة كاسيتسارت الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا.

وأعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لولي العهد لما تقدمه المملكة من مبادرات وحلول فاعلة في مجال البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

فيما أكد ولي العهد دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة، لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.