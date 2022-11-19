ولي العهد يستقبل أعضاء المجلس المركزي الإسلامي في تايلند

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، أعضاء المجلس المركزي الإسلامي في تايلند. وأشاد رئيس المجلس المركزي الإسلامي بدور المملكة العربية السعودية في خدمة الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالحها. فيما نوه ولي العهد بدور المركز في نشر العلم الشرعي وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.



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