ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الشيوخ التايلندي

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، رئيس مجلس الشيوخ التايلندي بورن بيت ويتشجيت تشون لاتشاي وعددا من رؤساء اللجان بالمجلس. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



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