أوكرانيا: مقتل 400 طفل في الحرب حتى الآن

الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).

أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم السبت أن 437 طفلاً أوكرانيا قُتلوا جراء الغزو الروسي.

وأصيب أكثر من 837 طفلاً في حصيلة يقول مسؤولون إنها ليست نهائية مع استمرار مراجعة المعلومات الواردة من مناطق لا يزال القتال بها دائراً ومناطق محررة ومناطق ما زالت تحتلها القوات الروسية.

وقال مكتب المدعي العام إن منطقة دونيتسك الشرقية كانت الأكثر تأثراً حيث شهدت مقتل أو إصابة 423 طفلاً.