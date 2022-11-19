نتنياهو يتنازل وسموتريتش يرفض «الخارجية» ويصر على «الدفاع»

رام الله: قدم حزب «الليكود» الذي يتزعمه بنيامين نتيناهو رئيس الوزراء المكلف، حزمة تعويضية لرئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، مقابل تخليه عن منصب وزير الدفاع الذي ما زال يصر على توليه، زارعاً أكبر عقبة في طريق نتنياهو لتشكيل حكومته الجديدة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (السبت)، إن الحزب قدم لسموتريتش «في محاولة لإرضائه وإنهاء الخلاف معه، رزمة حل إبداعي تقوم على أن يأخذ حصة وزارية متكاملة، تضم وزارة كبيرة وأخرى أصغر، إضافة إلى منصب في وزارة الدفاع قد يشمل نائب وزير الدفاع، مع صلاحيات عملية في منطقة الضفة الغربية».

وتم تصميم العرض بهذه الطريقة كي يسمح لسموتريتش بالتأثير في عدة نطاقات كان تعهَّد بالعمل عليها أثناء حملته الانتخابية، مثل «إصلاح القضاء وزيادة الاستيطان»، ومن أجل إرضاء آخرين من حزبه يتوقعون مناصب وزارية.

وجاء العرض الليكودي الجديد بعد أن رفض سموتريتش تولي حقيبة الخارجية بدل الدفاع. وقال موقع «والا» الإسرائيلي إنه رفض عرض الخارجية، وأصر على تولي حقيبة الدفاع.

وأكد مصدران مطلعان على سير المفاوضات أن «الاعتقاد كان لدى تقديم الاقتراح أن سموتريتش سيوافق على تولي وزارة الخارجية ويتراجع عن إصراره على تولي حقيبة الدفاع أو المالية».

ويعرقل سموتريتش بشكل رئيسي تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بسبب إصراره على تولي حقيبة الدفاع، وهو الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة، محذرة نتيناهو من أنها لن تستطيع العمل معه عن قرب. كما حذرت من تعيين رئيس «القوة اليهودية»، المتطرف إيتمار بن غفير في منصب وزير الأمن الداخلي الذي يطالب به.

ودخل بن غفير وسموتريتش الانتخابات بالشراكة، لكنهما بصدد الانفصال داخل «الكنيست». وأعلن حزب «القوة اليهودية» أنه سيقدم طلباً إلى لجنة «الكنيست» لانفصاله عن «الصهيونية الدينية»، وفقاً لاتفاق وقَّع عليه الجانبان عشية الانتخابات، وبالتالي سيصبح حزب بن غفير كتلة برلمانية مستقلة. لكن ذلك لا يعني أنه سيتخلى عن سموتريتش، وهو أبلغ نتنياهو أنه «سيستمر بالعمل مع سموتريتش ككتلة واحدة في الحكومة و(الكنيست)، ولن ينضم إلى الحكومة دون انضمام سموتريتش لها».

وتحدث بن غفير إلى حليفه المقرب، وحضه على التحدث مع نتنياهو، وإنهاء القطيعة بينهما. كما طالب نتنياهو بالاستجابة لمطالب سموتريتش و«إعطائه حقيبة الدفاع أو المال».

واعتبر أن مطالبة سموتريتش بحقيبة الدفاع «محقة ومنطقية ومشروعة، وستسمح بتطبيق سياسة مختلفة في الضفة، تقوم على إنشاء مستوطنات جديدة، ومنع إخلاء البؤر الاستيطانية، كما منع الفلسطينيين من البناء في المناطق (ج)».

وتوجه بن غفير وسموتريتش ضد الفلسطينيين بشكل أساسي هو الذي يقلق الولايات المتحدة وجعلها تنخرط في جهود منع تعيينهما، ومنع نتنياهو من إعطاء سموتريتش حقيبة الدفاع باعتبار أن اهتمام حاملي هذه الحقيبة يكون دائماً منصباً على القضايا الاستراتيجية، مثل الدفاع وخوض حروب، والاستعداد على جبهات مثل إيران، ولبنان، و«حزب الله»، قطاع غزة، والضفة الغربية، وهي قضايا لا يركز سموتريتش اهتمامه عليها، وإنما بالأساس على توسيع الاستيطان.

وقالت مصادر في «ليكود» إن سموتريتش «لن يعين وزيراً للدفاع، وسيضطر في نهاية الأمر للتنازل عن هذه الحقيبة، كما سيتنازل عن حقيبة المال التي يطالب بها رئيس حزب (شاس)، أرييه درعي».

ويرفض الأخير التنازل عن حقيبة المالية، رغم تلقيه عرضاً لتولي وزارة الداخلية مع صلاحيات موسعة، إضافة إلى تنصيب أحد أعضاء حزبه وزيراً للأديان. وكان نتنياهو حدد يوم الأربعاء المقبل موعداً لتشكيل حكومته.