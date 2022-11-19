مقتل ثلاثة متظاهرين برصاص القوات الإيرانية في كردستان

الاحتجاجات مستمرّة في إيران (أ ف ب).

أعلنت منظمة «هنكاو»، غير الحكومية المدافعة عن أكراد إيران، أن ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا اليوم (السبت) برصاص قوات الأمن الإيرانية في محافظة كردستان، شمال غربي البلاد، خلال احتجاجات أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وقالت «هنكاو»، ومقرها في النرويج لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «القوات الحكومية القمعية فتحت النار على المتظاهرين في بلدة ديفانداره، فقتلت ثلاثة مدنيين على الأقل».