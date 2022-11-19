قضوا «خنقاً على ما يبدو»... مقتل عشرة سجناء خلال صدامات في سجن بالإكوادور

قتل عشرة أشخاص على الأقل الجمعة فى صدامات في سجن بالعاصمة الإكوادورية كيتو، على ما ذكرت مصادر رسمية.

وقالت إدارة السجن في رسالة بعثتها على تطبيق «واتسآب» إن «هناك عشر وفيات مؤكدة» في سجن بيتشينتشا.

وصرح مسؤول في الشرطة فيكتور هيريرا، للصحافيين إن السجناء الذين قتلوا لا تظهر عليهم إصابات بأعيرة نارية أو بالسكين وقضوا «خنقاً على ما يبدو».

وأوضح الجنرال المسؤول عن الأمن في كيتو أن قوات الأمن سيطرت على الوضع. وفي وقت سابق، أعلنت النيابة في تغريدة أن مكتب المدعي العام «سيفتح تحقيقًا».

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مروحية تحلق فوق السجن الواقع شمال العاصمة.

ونشر الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو صوراً للعملية، معلناً صباح السبت إجراء العزل هذا الذي يستهدف الساعين إلى «خلق الفوضى».

بعد الصدامات الدامية الجمعة، كتب لاسو في تغريدة «نحذر من أننا لن نهاب عصابات المخدرات، وسيواجهون الآن صرامة القانون».

ونشر صورة للمسجونين مرفقة برسالة «عملية ناجحة».