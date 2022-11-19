القضاء البلغاري يوجه الاتهام إلى خمسة مشتبه بهم في اعتداء اسطنبول

19 نوفمبر , 2022
انفجار اسطنبول (أ ف ب).
أعلن مكتب المدعي العام البلغاري السبت توجيه اتهامات إلى خمسة مشتبه بهم بعد هجوم 13 تشرين الثاني في اسطنبول الذي نسبته السلطات إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني الأكراد وحلفائهم في سوريا.
وقالت المتحدثة باسم المدعي العام في صوفيا سيكا ميليفا لوكالة «فرانس برس» إن «خمسة أشخاص اتهموا بمساعدة» أحد المنفذين المفترضين للاعتداء، على الفرار. وقالت إن دورهم كان «لوجستياً».
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