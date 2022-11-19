انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يحث العشائر على دعم القانون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "التقى اليوم خلال زيارته محافظة الديوانية، جمعاً يمثل شيوخ العشائر والوجهاء من المحافظة، معرباً عن الاعتزاز بالدور الذي تؤديه جميع العشائر العراقية الكريمة في الحفاظ على السلم الأهلي، وحثها على بذل المزيد من أجل دعم إنفاذ القانون وتأدية القوات الأمنية لمهامها".وأشار السوداني، إلى أن "اختيار الديوانية يأتي بناءً على تشخيص مسبق لمدى الحاجة للخدمات ومشاريع البنى التحتية"، لافتاً إلى الى تشكيل لجنة وزارية تتواجد في الديوانية، لها صلاحيات فحص جميع المشاريع من أجل إيجاد الحلول للمشاريع المتلكئة، وإزالة المعوقات".

من جانبهم، عبر شيوخ العشائر والوجهاء عن "شكرهم لاختياره محافظة الديوانية المحطة الأولى من بين المحافظات وهي نقطة تتطابق مع رؤيته وأولوياته التي تركز على الجانب الخدمي".

