شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يستعرض أمام خارجية النواب جهود الوزارة دوليا فى نشر الفكر الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأحد، برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة دور وجهود وزارة الأوقاف على المستوى الدولي في نشر الفكر الوسطي وتدريب الأئمة.

يحضر الاجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كما يبحث الاجتماع أيضا بحث مخرجات الاجتماع السابق مع وزير الأوقاف.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن اللجنة العلاقات الخارجية تتولى دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية للدولة، والمؤتمرات الدولية، والعلاقات الدولية، والاتفاقات والمعاهدات الدولية، والاشتراك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية، والتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى، والمشاركة فى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية، وشئون المصريين المقيمين فى الخارج، ووغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.