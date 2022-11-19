انت الان تتابع خبر بعد هجوم كركوك.. طلب برلماني بإعادة انتشار القوات المشتركة في المناطق الرخوة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب النائب الثاني، ورد لـ الخليج 365، إن عبدالله، "دان نائب وبشدة هجوم داعش الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش العراقي في منطقة جيمن قرب ناحية قره هنجير شمال محافظة كركوك وأدى إلى إستشهاد 4 من الجنود".وأشار إلى "تقصير الحكومة في إدارة الملف الأمني في كركوك، مطالباً بإعادة انتشار القوات المشتركة في المناطق الرخوة لمسك الأرض وضرورة معالجة الفراغ الأمني، ومراجعة تقييم الإجراءات الأمنية لمنع الخروقات المستمرة وتثبيت دعائم الاستقرار في عموم المحافظة".