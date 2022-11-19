انت الان تتابع خبر السوداني لنواب الديوانية: يجب تحسين الواقع الاقتصادي للمحافظة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى عددا من نواب محافظة الديوانية، وذلك على هامش زيارته التفقدية للمحافظة، وأكد أهمية تكامل العمل بين الحكومة ومجلس النواب، من أجل تمرير مشاريع القوانين التي تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين، وترتقي بواقعهم المعيشي".وأشار السوداني الى "الواقع الاقتصادي لمحافظة الديوانية، التي تعد من المحافظات المتصدرة للفقر والبطالة، وأنه لا بد من مضاعفة الجهود لتحسين واقعها، عبر دعم واسناد الحكومة المحلية في تنفيذ خططها وسياساتها التنموية، وبما يلبي الحاجات الاساسية لأهالي المحافظة الذين عانوا الكثير من تردي الخدمات وسوء الوضع المعيشي".