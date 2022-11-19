انت الان تتابع خبر سوناك لزيلينسكي: سنواصل دعم أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سوناك في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي: "سنواصل دعم أوكرانيا، وسنقدم 50 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الدفاعات الجوية لها لمواجهة الضربات الجوية الروسية".

وأكد المسؤول البريطاني على "العمل لإعادة بناء محطات الكهرباء والمشافي، وسنقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا".



من جانبه قال زيلينسكي إن "الهجمات الروسية تستهدف البنية التحتية لأوكرانيا"، لافتا إلى أنه "بحث مع سوناك مسألة "الأمن الغذائي".

وتعد المملكة المتحدة واحدة من أقوى الداعمين الغربيين لأوكرانيا في حربها مع روسيا، إذ قدمت لكييف ما يقدر بنحو 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) في شكل مساعدات عسكرية.

