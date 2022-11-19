انت الان تتابع خبر قبيل افتتاح المونديال.. الإكوادور يبدي مخاوفه تجاه لقاء قطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ألفارو في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "أرى أن منتخب قطر مرشح للفوز في مباراة الافتتاح، فهو فريق قوي لعدة اعتبارات، أولها أنه مستضيف البطولة".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "منتخب قطر يحضر لهذه المباراة منذ أشهر طويلة، وأسس أكاديمية لكرة القدم منذ سنوات، فالبلد تعمل على قدم وساق من أجل تجهيز هذا المنتخب".



وأكمل "لاعبو منتخب قطر خاضوا العديد من المباريات سويا منذ فترات طويلة، ما يعني أنه فريق منسجم، ويعزز أيضا من قوته".

وتابع المدير الفني لمنتخب الإكوادور حديثه، قائلا "لا ننسى أيضا أن منتخب قطر هو بطل آسيا، ولديه شخصية وهوية، وهذا مؤشر آخر لقوته بخلاف شغف خوض مباراة الافتتاح على أرضه ووسط جماهيره".

ورفع جوستافو ألفارو راية التحدي بقوله "لدينا أدوات تساعدنا على تحقيق الفوز، وطموحنا في البطولة لا سقف له، فنحن فريق شاب وصل لمرحلة النضج".



واصل جوستافو "واجهتنا صعوبات عديدة، ولا نريد أن نعيش دور الضحية، حتى لا نتجسد بهذه الشخصية، بل التعامل مع الصعاب سيجعلنا أكثر قوة وصلابة".

من جانبه، قال مويزيس كايسيدو لاعب منتخب الإكوادور "نتعامل بهدوء واطمئنان وتركيز لتقديم مباراة كبيرة، تتماشى مع طموحنا، ونتعامل مع منتخب قطر أنه المرشح للفوز، لذا ستكون مواجهة صعبة".

وأتم كايسيدو لاعب فريق برايتون الإنجليزي "لا نشعر بضغوط إضافية، نحن منتخب شاب، وندرك تماما أهمية مباراة الافتتاح، وأننا سنكون محط أنظار العالم، نريد أن نثبت علو كعبنا في الملعب".