شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء البريطاني يؤكد استمرار دعم حكومة بلاده لأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو، السبت، يصور اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في كييف.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام: "خلال اجتماع اليوم، ناقشنا أهم القضايا بالنسبة لبلدينا والأمن العالمي"، حسب وكالة "رويترز".

من جهته، قال سوناك، الذي وصل السبت في زيارة مفاجئة لكييف، إن بريطانيا ستواصل دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا "حتى تحقق السلام".

وقال مع زيلينسكي: "أنا هنا اليوم لأقول إن المملكة المتحدة ستواصل دعمكم. سنقف إلى جانبكم حتى تحقق أوكرانيا السلام والأمن اللذين تحتاج إليهما وتستحقهما".

والثلاثاء الماضي، خاطب زيلينسكي قادة مجموعة العشرين خلال الجلسة الافتتاحية لقمتهم المنعقدة في بالي عبر الفيديو، قائلا إن الوقت حان لإنهاء "الحرب المدمرة" التي تشنها روسيا.

وأضاف في خطاب عبر الفيديو: "أنا مقتنع أنه حان الوقت الآن الذي يجب والذي يمكن فيه وقف الحرب الروسية المدمرة"، مضيفًا: "هذا سينقذ آلاف الأرواح".

وألقى زيلينسكي كلمته باللغة الأوكرانية مرتديًا ملابسه الخضراء العسكرية المعهودة، ومن بين الزعماء الذين استمعوا له الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأمريكي جو بايدن.

بريطانيا بصدد تخصيص رقم فلكي لدعم أوكرانيا عسكريًا

وكشفت صحيفة "فاينينشال تايمز" البريطانية، الثلاثاء، عن التعهد التي ستعلن عنه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في جولتها الخارجية الأولى تجاه أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن تراس ستبلغ زعماء العالم هذا الأسبوع في كلمتها بالدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عزم بريطانيا إنفاق ما لا يقل عن 2.3 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.63 مليار دولار تقريبا، على المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عام 2023.

وفي حديث للصحفيين قبل رحلتها إلى نيويورك، تعهدت تراس للشعب الأوكراني: "بوقوف المملكة المتحدة معهم"، مشددة على أنها ستعيد تأكيد دعم لندن لكييف في خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء.

وسبق لتراس أن صرّحت بأن على روسيا مغادرة "أوكرانيا بالكامل" في إشارة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو لأراضيها في عام 2014.

مساعدات عسكرية "فلكية"

وفق مكتب رئاسة الوزراء ببريطانيا فإن إجمالي المساعدات العسكرية البريطانية المخصصة لأوكرانيا منذ بداية العام 2022 بلغت 2.3 مليار جنيه إسترليني.

تعد بريطانيا ثاني أكبر مانح مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

دربت بريطانيا 27 ألف فرد من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2015، وقدمت المملكة المتحدة مئات الصواريخ وخمسة أنظمة دفاع جوي و120 عربة مدرعة ومعدات أخرى لكييف.