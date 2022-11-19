شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم النواب تناقش طلب إحاطة عن إلزام خريجى الجامعات بالمساهمة فى محو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعين لها غدا الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن القرار الصادر بإلزام خريجي الجامعات للمساهمة في محو أمية شخصين من الأميين، وتحول ذلك إلى عبء ثقيل على كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء حسن جعفر، بشأن وضع شروط تعجيزية لتعيين معلمي محو الأمية وتعليم الكبار بتغيير الصيغة التعاقدية من بند (3/10) إلى بند (2/3) بالمخالفة لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن بعض المشاكل التي تعوق نجاح منظومة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن مخالفات الإدارة التعليمية بسوهاج وعدم تفعيل القانون داخل المدارس الخاصة وقبولها تحويلات للطلبة والطالبات من بعض محافظات الجمهورية مقابل رسوم تحويل تصل إلى 50 ألف جنيه للطالب بالمخالفة للائحة المالية والتنظيمية لها ومنها مدرستي الرواد والنيل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.