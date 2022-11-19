شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدشن يوما رياضيا بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فعالية رياضية مشتركة بين حزب التجمع بالبدرشين ونواب وشباب التنسيقية.

وشارك في هذا اليوم الرياضي المفتوح، الشباب والفتيات والأطفال؛ بداية من عمر 10 سنوات وحتى 35 عاما.

وشهدت الفعالية، مباراة لكرة القدم للفتيات، ومباراة أخرى للأطفال، ومباراة بين نواب التنسيقية وأعضائها وشباب مركز وقرى البدرشين.

وكرم نواب التنسيقية، الكابتن محمود المتناوي، بطل إفريقيا في المصارعة، والكابتن ياسر عاشور، بطل مصر في رياضة الكونغ فو، فضلا عن عدد من الأطفال والفتيات والشباب الحاصلين على مراكز متقدمة في مختلف الرياضات.

واستمع الحضور لعدد من الفقرات الغنائية والفنية للفرقة الغنائية بحزب التجمع بالبدرشين.

وشارك من نواب التنسيقية؛ كل من النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية ماهر الفضالي وسامي أحمد وآدم الطوخي.