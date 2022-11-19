شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يرصد 5 مكاسب من نجاح مصر فى التنظيم الجيد لمؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مصر حققت مكاسب عديدة من استضافتها لقمة المناخ على مدار الإسبوعين الماضيين، أولا فقد نجحت مصر في العودة لمكانتها الدولية بصفتها دولة قوية ومؤثر بالنسبة لصنع القرار الدولى، وثانيا عادت مصر لتحمل هموم القارة السمراء على عاتقها أمام دول العالم.

أضاف الجندى: ثالثا نجحت مصر في توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن تمويل عدد كبير من مشروعات الطاقة الخضراء والتحول الاقتصاد الأخضر بتمويل يصل لمليارات الدولارت مما يساعد بشكل كبير على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة والتحول لمصادر طاقة نظيفة بحلول 2030.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه فيما يتعلق بالمكسب الرابع فقد نجحت مصر في أن تثبت قدرتها الفائقة على تنظيم الأحداث والمحافل الدولية الهامة وخروجها بشكل يليق بحجم وتاريخ مصر، وخامسا نجحت مصر في الترويج لمدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية وواحدة من أفضل المقاصد السياحية عالميا.

ولفت "الجندى" إلى أن مصر حققت عدد كبير من المكاسب نيجة استضافتها لمؤتمر المناخ ويعود الفضل فيها في الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أولى رعاية كبيرة بالتقدم بطلب لاستضافة هذا المؤتمر كذلك التنظيم الجيد والتحضير الذى كان نموذجيا وأشادت به جميع الوفود الحاضرة.