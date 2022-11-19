شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمم المتحدة" تمنح الشباب المتطوعين بقمة المناخ شهادات تقدير فى نجاح التنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على التقاط صورة تذكارية جماعية للشباب المتطوع والمنُظم لفعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، وذلك تزامنًا مع ختام المؤتمر، كما منحت سكرتارية الأمم المتحدة الشباب المُشارك فى تنظيم قمة المناخ (COP27)، شهادات تقدير، تكريمًا لهم على دورهم الفاعل في نجاح المؤتمر في نسخته الحالية بشرم الشيخ والتي تعد من أكثر المؤتمرات نجاحًا بفضل جهود الشباب المتطوع.

وأعرب جوتيريش عن سعادته البالغة بنجاح العملية التنظيمية التي قام بها الشباب المصري المتطوع، واصفا إياها بأنها "من أفضل المؤتمرات التي كان فيها للمتطوعين دور كبير داخل منطقة الفعاليات، وفي مناطق العمل اللوجيستي كالمطارات والفنادق".

وأشادت أمانة المنظمة الأممية، بالجهود الهائلة التي بذلها الشباب المصري المتطوع، وقدراتهم المتميزة في العمل الجماعي، لاتمام هذا الحدث العالمي في نسخته الحالية بمدينة شرم الشيخ المصرية.

جدير بالذكر أن قرابة ألفي شاب متطوع شاركوا في تنظيم مؤتمر المناخ (COP27) الذي استضافته مصر في مدينة السلام "شرم الشيخ"، وقوامهم الأساسي من الشباب المصري، من أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب الجامعات، والشباب المتطوع من مختلف الوزارات، بالإضافة إلى عدد من الشباب المشاركين من مختلف الجنسيات في تنظيم المؤتمر، كما تعاون عدد من منظمي المؤتمر مع سكرتارية الأمم المتحدة في تنظيم الفعاليات في المنطقة الزرقاء.

ونجحت اللجنة المُنظمة للمؤتمر في كافة المهام التنظيمية واللوجستية في قمة المُناخ (COP27) من خلال غرفة العمليات المركزية والتي تديرها اللجنة المنظمة لمنتدي شباب العالم، والتي تجسدت مهامها الرئيسية في: الربط والتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية والشركات المنظمة، وإدارة منظومة الاستقبال والانتقالات، وإدارة الفنادق والضيافة، والإدارة والإشراف على تنفيذ الفاعليات داخل المنطقة الخضراء ’Green Zone’، فضلًا عن قيام اللجنة المنظمة بمعاونة سكرتارية الأمم المتحدة في إدارة وتنظيم المنطقة الزرقاء ‘Blue Zone’ في "مركز المؤتمرات الدولي"، كما تم تخصيص فريق عمل مسئول عن التعامل مع الشخصيات الهامة، وفريق لإدارة الأزمات الطارئة.

وكانت اللجنة المُنظمة قد تولت تنظيم فعاليات قمة المناخ بناءاً علي الخبرات المتراكمة التي اكتسبها أعضائها الذين شاركوا في إدارة وتنظيم النسخ الأربعة السابقة من منتدى شباب العالم، كما شاركوا في تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى التي استضافتها مصر.



قمة المناخ بشرم الشيخ (1)



قمة المناخ بشرم الشيخ (2)



قمة المناخ بشرم الشيخ (3)



قمة المناخ بشرم الشيخ (4)