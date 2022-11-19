18 نوفمبر , 2022
ضبط أكبر كمية من الماريجوانا على الإطلاق في إسبانيا وزنها 50 طناً.
أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الجمعة أنها ضبطت أكثر من 50 طناً من الماريجوانا، فيما يعد أكبر كمية من المخدر تضبطها السلطات على الإطلاق في البلاد.
وذكرت الشرطة في بيان إنها أزالت ثماني مزارع في منطقة قطالونيا بشمال شرق البلاد واعتقلت 20 شخصاً للاشتباه في سرقتهم الكهرباء وارتكابهم مخالفات ضد الصحة العامة.
وأُزيلت كل المزارع إذ يُفترض أنها مزارع قنب قانونية سُجلت على أنها مملوكة لشركة تجارية وتقع بين مخازن أخرى تمارس نشاطاً صناعياً قانونياً.
وصادرت الشرطة 52 طناً من الماريجوانا في المجمل مع أكثر من 187 ألف نبتة و19 طناً من البراعم بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول.
وفي عملية ضبط أخرى جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت إسبانيا أنها صادرت 32 طناً من الماريجوانا لتسجل رقماً قياسياً في ذلك الوقت.
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