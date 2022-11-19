محمد بن سلمان: نسعى لتطوير العلاقات مع تايلاند بمجالات مختلفة

وبدأ ولي العهد السعودي ، مساء الخميس، زيارة رسمية لبانكوك، المحطة الثالثة في جولته الآسيوية، وشارك، اليوم، في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء بمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك».

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم الجمعة، وجود فرص تعاون كبيرة بين بلاده وتايلاند، مشيراً إلى سعي الرياض لتطوير العلاقات مع بانكوك في مجالات مختلفة.

كان ولي العهد السعودي قد التقى، في وقت سابق اليوم، الملك ماها فاجيرالونغكورن برا كلاوتشاويو هوا، ملك تايلاند، وذلك في قاعة العرش «شاكري مها برسات»، وتبادلا الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة بين البلدين.

ولاحقاً، عقد الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوشا، وشهدا تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وبدأ ولي العهد السعودي، مساء الخميس، زيارة رسمية لبانكوك، المحطة الثالثة في جولته الآسيوية، وشارك، اليوم، في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء بمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك».