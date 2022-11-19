انت الان تتابع خبر مصرع طفل بحادث "دهس" واصابة شخصين بطلق ناري في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شخصين أصيبا بطلق ناري طائش بالقرب من دارهم في منطقة حي أور"، مبينا أنه "تم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج".

وبشأن الحادث الآخر، بين المصدر، أن "حادث دهس ادى الى وفاة طفل وإصابة اخر ضمن منطقة الامين الثانية"، مشيرا الى أن "المتسبب بالحادث لاذ بالفرار".

