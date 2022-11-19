انت الان تتابع خبر زعيم كوريا الشمالية يهدي صاروخاً ضخماَ لابنته (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبلهجة صارمة قال كيم: "بيونج يانج سترد بحزم وبالأسلحة النووية على الأسلحة النووية، وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة".اختبار للصاروخ الكوري الشمالي جاء وسط ظروف وصفتها الوكالة بأنها "لا تطاق"، حيث التحركات العسكرية "الطائشة" للولايات المتحدة والقوى المعادية الأخرى التي تدفع باستمرار الوضع العسكري والسياسي في شبه الجزيرة الكورية إلى الخط الأحمر وتجاوز الحدود، في إشارة إلى كوريا الجنوبية واليابان.ولعل الهدف المعلن من تجربة إطلاق الصاروخ العابر للقارات هو التحقق من موثوقية نظام الأسلحة وتشغيله، حيث وصفته الوكالة الكورية بأنه "أقوى سلاح استراتيجي في العالم".

الزعيم كيم جونج أون، الذي شجع تجربة إطلاق الصاروخ الناجحة، تحدث وسط جنود قائلا إنه جاء ليؤكد مرة أخرى أن القوات النووية لكوريا الشمالية قد أمنت قدرة أخرى يمكن الاعتماد عليها.

وأشار إلى أن "الوضع الخطير الأخير للتهديدات العسكرية الأمريكية والقوات المعادية الأخرى بات أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، ما يتطلب التعجيل بشكل كبير في تعزيز ردعنا النووي الساحق".