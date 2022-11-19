شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: تنظيم cop27 عكس عظمة مصر وجهود العبور للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، إن مصر حققت نجاحاً كبيراً فى تنظيم وإدارة مؤتمر قمة المناخ cop 27، ويستحق كل المسئولين عن تنظيمه التحية والتقدير، خاصة وأن المؤتمر وبحق عنوان لعظمة مصر الحالية وتعبيرا عن الجمهورية الجديدة التى يقيم الرئيس السيسى معالمها وقواعدها منذ سنوات.

ولفت إلى أن نجاح مصر فى cop27، عكس امتلاكها القدرة الكبيرة على تنظيم مثل هذه المؤتمرات العالمية، ذات العدد الضخم والذى وصل إلى اكثر من 60 ألف مشارك، منهم أكثر من 100 قادة بالعالم، مشددا أن مكاسب مصر من وراء تنظيم هذا المؤتمر كانت كبيرة ومتعددة، وتتمثل أولها في أنه ينسب إلى مؤتمر cop27 بشرم الشيخ انتقاله بقمم المناخ من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ وأنه أطلق عشرات الاتفاقيات والمبادرات الهادفة، وتعزبز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ في أنحاء العالم.

وشدد أن المكاسب التي حصدتها الدولة المصرية بجانب شهادة قادة العالم بنجاحها فى تنظيم وإدارة المؤتمر واستضافتها هذا العدد الضخم، وأنها بلد الامن والامان والاستقرار، فقد كانت متعددة، حيث وقعت مصر فى cop27 عددًا كبيرًا من اتفاقيات التمويل والتعاون الدولي في عدة مجالات متعلقة بالبيئة والمناخ، من أبرزها اتفاقيات بـ 83 مليار دولار، ووقع الاتفاقيات صندوق مصر السيادي و9 مطورين عالميين، وتهدف تلك الاتفاقيات إلى خلق إستثمارات تتماشى مع إستراتيجية صندوق مصر السيادي لإزالة الكربون باستخدام وسائل مستدامة تفيد الاقتصاد، وإنشاء استثمارات جديدة تضع مصر كمركز دولي للطاقة الخضراء، بالإضافة إلى أنها تعتبر شهادة على قدرة صندوق مصر السيادي على تنفيذ دوره في جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الاستراتيجية.

وأشار ناجى الشهابى، إلى أن مصر وقعت أيضا 8 عقود لإنتاج الوقود الأخضر، وكان أطراف التوقيع على العقود كل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكبرى الشركات والتحالفات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن استفادة مصر الشخصية من تنظيمها للمؤتمر، قيامها بتطوير البنية التحتية لمدينة شرم الشيخ، لتظهر في أبهى صورها.