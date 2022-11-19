خروج «حوالي نصف» شبكة الطاقة الأوكرانية عن الخدمة جراء الضربات الروسية

18 نوفمبر , 2022 الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب). أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن «حوالي نصف» البنى التحتية المرتبطة بالطاقة في أوكرانيا «خرجت عن الخدمة» جراء سلسلة ضربات روسية استهدفتها منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر. وقال في مؤتمر صحافي مشترك في كييف مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن «حوالي نصف نظام الطاقة التابع لنا خرج عن الخدمة»، داعياً الاتحاد الأوربي الى تقديم «المزيد من الدعم» في مواجهة هذا الوضع.

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