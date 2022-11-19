انت الان تتابع خبر بيرو.. مقتل وإصابة 63 شخصاً إثر تصادم طائرة بعربة إطفاء (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وزارة الصحة في بيرو بأن 20 راكبا يتلقون العلاج وإن اثنين على الأقل في حالة خطيرة.

وأضافت الوزارة أن 61 شخصا نقلوا إلى عيادات ومستشفيات قريبة من مطار خورخي تشافيز الدولي.

ولم يتضح ما إذا كان هذا بسبب إصابات أو إجراء احترازي.



وقدم الرئيس بيدرو كاستيلو تعازيه لعائلتي رجلي الإطفاء في بيان على تويتر، قائلا إنه يتوجه بالدعاء من أجل شفاء المصابين.

ولم يتضح سبب دخول عربة الإطفاء إلى المدرج أثناء إقلاع الطائرة، وقال مكتب الادعاء إنه يحقق في الحادث.

وتعد هذه ثاني حادثة في أقل من شهر لشركة طيران "لاتام"، بعد أن تعرضت إحدى طائراتها للضرر أثناء عاصفة شديدة أجبرتها على الهبوط اضطراريا.