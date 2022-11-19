"اتصالات النواب" تفتح ملف تجهيز المدارس بخطوط وشبكات الإنترنت وتوسعات بالقرى

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القاهرة - سامية سيد - تفتح لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، الثلاثاء القادم، ملف تجهيز المدارس بخطوط وشبكات الإنترنت والتوسع فيها على مستوى القرى وإمدادها بخطوط جديدة فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر علي.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلبي الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، أولهما بشأن توفير كبائن للخطوط الأرضية لأهالي قرى مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، والثاني بشأن حل مشكلة بوكسات التليفونات الأرضية لأهالي قرى مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بجانب طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن إحلال وتجديد شبكة النت في مركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة عيسـي الضبع، بشـأن عدم توفير الشركة المصرية للاتصالات خطوط أرضية للمواطنين، وكذا طلب النائب الإحاطة المقدم من النائب رزق جالي، بشأن سوء خدمة الاتصالات في محافظة مطروح.

فيما خصصت اللجنة إجتماعاتها الأثنين لمناقشة 3 طلبات احاطة بشأن شبكات المحمول وخدماته والتليفون الثابت، أولهما من النائب هاني مصطفي خضر بشأن ضعف شبكات التليفون بقريتي مركز وبندر شبين الكوم، والثاني من النائب مجدى سيف، بشأن تلاعب شركات المحمول باسـعار ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وهو ذات المقدم من النائب جمال فؤاد.