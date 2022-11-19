شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضغط غربي رباعي على إيران.. آثار يورانيوم مثيرة للجدل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضغطت 4 دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة، الجمعة، على إيران، وطالبتها بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية في جهود التفتيش.

وقال بيان فرنسي ألماني أمريكي بريطاني مشترك: "نأمل أن تستغل إيران الفرصة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حل المسائل العالقة".

وتابع: "على إيران تقديم تفسيرات منطقية لوجود يورانيوم في 3 مواقع غير معلنة داخل أراضيها".

وأضاف: "قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبعث رسالة واضحة إلى أيران، بضرورة تنفيذ تعهداتها بلا مماطلة".

ورحب البيان المشترك بـ "قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران"، الصادر الخميس الماضي.

وأصدرت وكالة الطاقة الذرية قرارا، الخميس، يطالب إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيقات الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.

وهذا القرار هو الثاني الذي يصدر هذا العام بشأن التحقيق في آثار اليورانيوم، والتي أصبحت عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015، لأن طهران تطالب بإنهاء التحقيق دون استجابة لمطالب الوكالة الدولية.

ونص القرار على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تقرر أنه من الضروري والملح" أن تفسر إيران مصدر جزيئات اليورانيوم، وأن تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية عموما جميع الإجابات التي تطلبها.